Irina Shayk oculta su barriguita de embarazada en su viaje a Disneyland

Irina Shaykespera su primer hijo con Bradley Cooper, pero parece que la modelo no se acostumbra a verse con barriguita y no quiere que la fotografíen. Son muchas las molestias que se está tomando para evitar que veamos con claridad el avanzado estado de su gestación. Desde que salió a la luz su posible embarazo durante el desfile de Victoria's Secret, donde desfiló cubriendo ligeramente su vientre, no hemos vuelto a ver a la modelo pasear con naturalidad y dejando a la vista su barriguita.

Recientemente, Shayk ha estado disfrutando de un día lleno de ilusión en Disneyland, donde ha recorrido las calles del parque temático con unas orejitas de Minnie puestas y con un look donde el negro era el principal protagonista. Los fotógrafos captaron a la maniquí recorriendo el parque con el abrigo atado estratégicamente debajo del pecho para evitar que se viese su ya voluminoso vientre, como muestran las imágenes publicadas por Daily Mail.

Pero eso no es todo, y es que hace poco fue vista dando una clase de conducir con un look, una vez más, de lo más sorprendente, y es que desde que se conoció su maternidad ha dado un giro en su estilo, y parece que su principal objetivo es que su cambio físico se note lo menos posible. La modelo de nuevo quiso evitar que se viese con claridad su embarazo y optó por una camiseta ancha que cubría a la perfección su barriguita y que no permitía ver su figura, tal y como se ve en las fotografías compartidas por la publicación mencionada anteriormente.