Irene Villa es mamá de su segundo hijo, Pablo Gael Lauro Villa

Irene Villa ya ha sido mamá de su segundo hijo. Aunque ella siempre ha querido una niña para llamarla Ángela, en este caso ha vuelto a ser varón: Pablo. El papá ha sido el encargado de anunciar su maternidad por medio de las redes sociales para anunciar a sus seguidores esta buena noticia: "Ya nació Pablo Gael Lauro Villa. @_IreneVilla_ esta fenomenal, hermosa y llena de vida como siempre!!".

La feliz mamá y el recién nacido se encuentran en perfectas condiciones. El niño nació el 21 de abril y ella misma aseguraba que quería darle un hermanito a su pequeño Carlos que el próximo 7 de julio cumplirá 3 años.

La periodista aseguró al rey Felipe VI junto a los miembros del patronato de la fundación que lleva su nombre: "Soy muy feliz junto a mi marido, Juan Pablo; tenemos un hijo y esperamos otro, he participado y ganado varios campeonatos de esquí adaptado y creo que he conseguido, con mis libros y mis conferencias, ayudar a los demás. Pero ha llegado el momento de devolver a España el cariño que nos dio a mi madre y a mí cuando más lo necesitábamos. La Fundación Irene Villa, que estará al servicio de las personas con discapacidad, era el último sueño que me quedaba por cumplir",

Ahora esperamos una pronta recuperación y a disfrutar del bebé. ¡Enhorabuena a los papás!