El increíble vídeo de Romina Belluscio haciendo deporte mientras portea a su hijo

Romina Belluscio ha publicado en sus redes sociales una de sus rutinas para hacer deporte, algo que ha impactado mucho, no por el hecho en sí sino porque la sorpresa ha sido ver cómo practicaba deporte con su hijo encima, como si fuera una mochila.

"No quise forzar pero sí que me fui a hacer mil caminatas con Romeo. Lo mejor es hacer sentadillas ya que Romeo se queda bien relajado, y no puedo derretirme más", ha sido el comentario de la expresentadora argentina en una de sus últimas publicaciones de Instagram.

En el vídeo se puede ver cómo la modelo hace sentadillas y brazos mientras tiene a su hijo encima, con música de reggaeton y ambos disfrutando del entreno. Además, ella siempre ha sido muy partidaria de llevar una buena alimentación, acompañada de su deporte, tal y como mostraba antes de dar a luz a su segundo hijo.

La modelo no ha podido empezar antes sus entrenamientos debido a unos meses complicados, pues hace un mes tuvieron que operar a su pequeño con tan solo cinco meses. "Muchas ya sabéis lo que es la maternidad, lo que es la lactancia y que a veces no es todo un camino de rosas… Después de superar grietas y mastitis, de decirme en varios ocasiones que Romeo NO tenía frenillo", contó públicamente a sus seguidores a través de una publicación en Instagram.

