La impresionante barriguita de embarazada de Barei

Barei, desde que anunció la noticia de su embarazo el pasado mes de mayo, no ha dejado de colgar fotos en su Instagram de cómo ha ido avanzando su embarazo. La cantante, representante de España en el Festival de Eurovisión 2016, ha hecho partícipe a sus seguidores de todo el proceso.

En su última publicación de Instagram, la cantante madrileña ha publicado unas impactantes fotografías del avanzado estado de su embarazo. "Desafiando la gravedad pero siempre sostenida por ti", ha escrito junto a la foto que sale con su pareja, el productor musical Rubén Villanueva. "Qué ganas de que llegue el momento y latir juntos los 4", añadía.

Barei, que está embarazada de gemelos, ha recibido en cuestión de horas unos 9.000 me gusta y muchísimos comentarios: "Mucho ánimo, ya queda menos", "Ánimo Bárbara, muchos besos y felicitaciones", "Flipa", "Tremenda barriga", son algunos de los mensajes.

"He tenido un embarazo muy lento. Ahora ya me duele mucho la espalda, pesa mucho y duermo mal. Pero no he tenido nauseas, no he tenido vómitos, no me he encontrado mal", comentaba durante una gala.