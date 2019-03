Las imágenes más tiernas de los hijos de Cristiano y Georgina entre risas y llantos

Gracias a las múltiples imágenes que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se encargan de publicar en sus respectivas cuentas de Instagram, hemos podido ver que sus hijos cada vez están más grandes y lo mucho que van creciendo día a día.

Pero en esta ocasión ha sido Ivana, la hermana de la modelo, la que ha querido mostrarnos unas fotos de lo más entrañables de los bebés. En ellas podemos ver a Alana Martina, la primera hija en común de la pareja, haciendo gala de la risa contagiosa que tanto nos han mostrado sus padres, junto a un mensaje de su tía: "Besos y más besos".

Pero no es la única que aparece en la red social de Ivana, también están los mellizos Eva y Mateo: "Extrañando estos besitos". Pero parece que los peques no sólo sonríen, "no llora, grita! Es doña grititos como yo! Están empezando a conocer su voz, los sonidos... experimentan", ha contestado Ivana a un comentario.

Y como no, no podía faltar Cristano Jr, tía y sobrino aparecen en las instantáneas subidos a un avión y poniendo caras graciosas para las fotografías: "Mi niño, ganitas de achuchones y juegos", parece que la hermana de Georgina y el primogénito del futbolista se llevan de maravilla.