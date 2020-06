La vida de Natalia Sánchez está muy enfocada en la maternidad tras convertirse en madre de dos hijos junto a su pareja, el actor Marc Clotet.

Después de muchos años de relación Natalia y Marc se convirtieron en padres por primera vez en enero de 2018, momento en el que nació su primera hija Lia.

Poco más de un año después la pareja volvía a ser padres de nuevo el pasado mes de mayo tras dar a luz Natalia a su hijo Neo. Ahora, la actriz ha compartido una imagen donde aparece dando de mamar a sus dos hijos a la vez junto a un mensaje donde explica la experiencia:

"He aquí una de las sensaciones más bonitas que he vivido nunca... ¡ojo! ¡También de las más intensas! Aunque parezca fácil, tiene su intríngulis dar el pecho a dos bebes a la vez.. Conseguir que el chiquitín esté bien enganchado, que no se te caiga y que la 'mayor' no le saque un ojo, le arranque una pestaña o le de un guantazo cuando ella considera que el pequeño 'ya ha acabado', tiene su mérito...

Digamos que es algo así como tener en el brazo izquierdo una 'delicada cesta de huevos a punto de caerse' (bebé) y el brazo derecho un 'elefante cabreado' que salta y da patadas(Lia).

Por otro lado, después de la tormenta siempre llega la calma y, cuando ambos se quedan dormidos, les miro, respiro y, aun que no siempre es fácil, siento que soy la mujer más afortunada de este mundo. Es una sensación única que jamás pensé que viviría...

Hace unos meses hubiera dicho que la 'lactancia en tandem' era algo así como 'dar el pecho subida en una bici de dos' o algo por el estilo y ahora es mi día a día... qué curioso. Qué bonito...

Tenía muchas dudas sobre cómo se hacía y muchos miedos. Como siempre la lactancia está llena de mitos, prejuicios y comentarios... muuuuuchos comentarios. Creo que es importantísimo informarse y después guardar nuestra opinión solo para quien nos la pida, pues es un tema muy delicado y muy personal".

