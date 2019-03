Iker Casillas nos presenta a su hijo Martín

Por fin conocemos a uno de los bebés más esperados del 2014. Iker Casillas ha querido agradecer todo el apoyo que le han aportado sus seguidores con un regalo muy especial; ha compartido la primera imagen de Martín, hijo de Iker y Sara Carbonero.

El futbolista aparece sosteniendo a Martín, sujetándolo entre sus manos y observándo, como si de un ángel se tratara. Aunque en realidad lo es, es su particular ángel.En el mensaje que Iker ha enviado a través de IkerCasillasWorld incluye, además, un emotivo texto:

"Quién me iba a decir a mis 32 años de vida que el mejor regalo posible que me harían SSMM Los Reyes Magos sería ahora y no cuando tenía la edad de la inocencia... ¡Bienvenido a mi mundo Martín!"