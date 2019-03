Iker Casillas: “Me quedan dos semanas para no dormir, cambiar pañales y que me salga ojeras”

Iker Casillas ha visitado El Hormiguero 3.0. Con una sonrisa radiante dibujada en su cara, Iker ha hecho un hueco en su agenda para visitar a Pablo Motos y los suyos antes de convertirse en padre y que los pañales, como bien dice, ocupen todo su tiempo.

El jugador del Real Madrid disfrutó de su visita en el programa de 'las hormigas', relajado y muy feliz, Iker habló sobre sus planes profesionales y sobre su futura paternidad.

El portero reveló que en escasas dos semanas Sara Carbonero tiene previsto dar a luz, y aunque confesó sentirse preparado para ser papá, Iker admitió que eso de coger al bebé le da un poco de miedo: “Es una cosa tan delicada que siempre vas un poco apuraillo”.

Además, con una sonrisa que no deja lugar a dudas del momento de máxima felicidad que la pareja está viviendo, Iker afirmó que están ansiosos con la llegada del pequeño: “Lo estamos esperando con muchas ganas”. Aunque, como os contábamos hace días, de momento el nombre no lo tienen nada claro hasta que no le vean la carita de la criatura.

“Hasta que no le veamos la cara no decidiremos, estamos barajando varios, pero ya no sé si decido yo o decide su madre”.

¿Qué nombre eligirán finalmente para su pequeño: Marco, Mauro, Martín, Hugo o Bruno?