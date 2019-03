Ian Somerhalder le dedica un romántico mensaje a Nikki Reed

Ian Somerhalder y Nikki Reed acaban de ser papás de una preciosa niña llamada Bodhi Soleil Reed Somerhalder el pasado 25 de julio. El nacimiento de la pequeña parece que ha conmovido al actor, quien ha compartido en su perfil de Instagram una auténtica declaración de amor dirigida a la recién mamá.

"Un rápida nota para ti mi hermosa mujer. Ahora mismo está descansando en el otro lado de la habitación después de ser una estupenda madre toda la noche, así que leerás esto cuando te despiertes… Ver estas imágenes me recuerda a esos increíbles 9 meses que te has sacrificado para ver nacer a nuestra pequeña. La dulzura, la belleza y el poder de estas foto me hace sentir muy orgulloso. Has traído tanta diversión y tanto poder a nuestras vidas estando embarazada pero definitivamente has incluido la palabra sexy en el embarazo, todo lo vemos. Gracias por ser mi compañera en esta vida y gracias por inspirar no solo a mí sino también a otros que puedan leer, escuchar o ver lo que tu alma nos da. Te quiero, tu marido", expresaba el actor compartiendo una imagen de su mujer posando para la revista Fit Pregnancy and Baby.

La actriz ya expresó en su día cuando posaba para dicha revista que ambos se iban a tomar un mes de descanso después del parto para poder disfrutar del momento: "Nos tomaremos el primer mes del bebé para nosotros. Solo nosotros tres, apagaremos los teléfonos, por lo que nadie puede esperar que no comuniquemos… Nadie te puede devolver esos 30 días luego por lo que queremos estar muy presentes", aseguraba Nikki.