Hugh Grant será padre por quinta vez

Hugh Grant va a ser padre por quinta vez con su actual pareja, la productora sueca Anna Eberstein con quien ya tiene dos hijos. La pareja acudió a la gala de los Globos de Oro y la incipiente tripita que lució Anna en la alfombra roja hizo saltar las alarmas. Ha sido la madre de la productora, Susanne Eberstein, quien ha confirmado la feliz noticia. "Estoy muy feliz de volver a tener otro nieto, sale de cuentas pronto".

Además, el actor tiene otros dos hijos fruto de su relación con Tinglan Hong, Tabitha de seis años de edad y Felix, de cuatro. De hecho, el primero hijo con la productora nació sólo unos meses antes que su segundo hijo con Hong, por lo que ambas mujeres estuvieron embarazadas a la vez. Algo que causó mucha polémica en su momento ya que el actor, que siempre ha sido muy discreto en cuanto a sus hijos se refiere, procuró mantener todo el asunto en secreto.

El actor ha tenido muchos hijos en muy poco tiempo, lo cual es sorprendente pues hace unos años aseguraba que no quería saber nada del tema. De hecho, en una entrevista que le hicieron en el 2009 el actor declaró que sólo sería padre si pudiese "marcharse después de pasar 10 minutos" con el bebé. Sin embargo, desde que nació su primer hijo está encantado con la paternidad. "Todo el mundo tenía razón cuando me decían que por qué no tenía hijos. Ahora que los tengo, lo admito, lo recomiendo, ¡tenedlos!", confesaba en una entrevista en el 2012.