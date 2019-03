Hilary Duff se queda sin trabajo por estar embarazada

El pasado 15 de agosto Hilary Duff anunciaba que estaba embarazada de su primer hijo, y ha tenido que abandonar un ambicioso proyecto en el que le ilusionaba mucho participar: el remake cinematográfico de La historia de Bonnie and Clyde. Los "conflictos en la programación" del rodaje no han permitido que la ex Lizzie McGuire pueda seguir siendo parte del equipo.

Parece que el rodaje de la película no puede esperar más, ni tan siquiera a quien a iba a encarnar a Bonnie. "La producción ha sido aplazada por problemas financieros, de programación y otros factores como tornados que han arrasado alguno de los sitios en los que íbamos a rodar. Ya estamos preparados para empezar el rodaje a finales de este año", explicaba un comunicado de los productores que ha recogido Us Magazine.

Para entonces, a la artista ya se le notará 'la tripita' y eso es algo que no le va a dejar participar en esta codiciosa película que ya le valió una nominación a los Oscar a la Bonnie de por aquel entonces, Faye Dunaway.

"Desafortunadamente, ahora nos enfrentamos a conflictos en la programación con Hilary Duff y Kevin Zegers. Nos han comunicado que Duff no estará disponible hasta junio de 2012 y que Zegers no lo estará hasta enero del año que viene", señalaba el comunicado.

Aunque ha habido otras muchas actrices que han compaginado su estado de buena esperanza con el trabajo, parece ser que en el caso de Hilary, esto no podrá ser posible. Tal y como señala el comunicado: "De acuerdo con nuestras obligaciones con los inversores y los compradores internacionales, es una imposición adherirnos a la programación. Así pues, no vemos forzados a barajar otras opciones para los dos protagonistas. Desafortunadamente esto ocurre todo el tiempo en el mundo de la realización".

Esta noticia ha caído como un jarro de agua fría para la actriz de 23 años, algo de lo que son muy conscientes en la dirección de la película. "Es por el dinero y los productores. Quieren que la película salga", comentaba a Us la directora Tonya Holly. "A Hilary todavía le encanta la cinta. Pero estos señores no están verdaderamente interesados en esperar. Sabemos que será una madre maravillosa y estamos muy felices por ella", comentaba.

¿Despido improcedente?

Tras conocerse esta noticia, ahora llega la polémica. El bloggero Julie Ryan Evans de la web feminista CafeMom denunciaba: "Lo primero es que podrían esperar si realmente quisieran. Hay muchas mujeres embarazadas que han actuado en películas y series sin arruinar el guión. Hay efectos especiales, dobles (...)".

"Son opciones y el embarazo nunca debería ser usado como motivo para despedir a alguien de un trabajo... Me resulta increíble que esto ocurra a día de hoy en nuestra era, esa discriminación por embarazo, y todavía ocurre de manera frecuente", afirmaba el bloggero.

Hilary sigue muy feliz disfrutando de la bonita experiencia de estar embarazada junto a la persona que ocupa su corazón, Mike Comrie .