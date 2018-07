Hilaria Baldwin, confundida con la niñera por hablar a sus hijos en español

Muchas veces, los genes de uno de los dos padres prevalecen sobre el del otro al tener hijos. Aunque lo normal es que el cabello moreno y los ojos marrones siempre suelan tener más fuerza, en el caso de Alec e Hilaria Baldwin ha sido al revés, pues los dos retoños del matrimonio son rubios con los ojos azules.

Según ha contado la mallorquina, en numerosas ocasiones esta situación ha dado pie a episodios un tanto divertidos. Y es que cuando está en el parque con Carmen, de 2 años, y Rafael, de 10 meses, las otras madres siempre le preguntan si quiere ser su niñera. "Me escuchan hablarles en español y me ofrecen muchos trabajos porque ahora todo el mundo quiere enseñarle a sus hijos un idioma extranjero", ha explicado en su cuenta de Instagram.

A pesar de la confusión, Hilaria siempre se lo toma con humor: "Yo siempre me río y les digo que si no estuviera tan ocupada cuidando de mis dos hijos, casi tres, me encantaría trabajar para ellos", ha comentado en el mismo post.

La imagen que acompaña a estas explicaciones es una en la que aparece Carmen encima de una mesa con un vestido de calle intentando hacer una postura de yoga, una afición que la niña comparte con su madre y que esta ha aprovechado para demostrar que la pequeña es "totalmente" suya. ¡Qué mona!