Hilaria Baldwin aclara la inesperada llegada de su sexto hijo tras haber dado a luz al quinto seis meses antes

Hace unos días salía a la luz el nacimiento del sexto hijo de Hilaria y Alec Baldwin, el cual no ha estado exento de polémica. Y es que hace tan solo seis meses, en septiembre, la pareja tuvo al pequeño Eduardo, por lo que las cuentas eran imposibles de cuadrar y se empezó a especular con que podrían haber acudido a un vientre de alquiler, o incluso a una adopción.

Pero ahora, a través de una publicación en redes sociales, Hilaria ha querido confesar la realidad de cómo ha sucedido la nueva llegada. "Nuestros corazones están llenos de tanta gratitud", comenzaba escribiendo, "Muchos de ustedes recordarán la pérdida de su hermana a los 4 meses a finales de 2019. No hay un día que pase en el que no suframos por nuestra hija. Cuando me enteré de que nuestro bebé había muerto, les dije a nuestros hijos que su hermana iba a venir, pero no en ese momento. Nada la reemplazará jamás, pero dos almas maravillosas han llegado a nuestras vidas, y nos sentimos honrados de conocerlas", decía refiriéndose al aborto que sufrió.

Y aunque no ha dicho directamente que la llegada ha sido gracias a la gestación subrogada, lo ha dejado entrever al explicar: "Estamos viviendo cada día, unidos y agradecidos por todos los ángeles muy especiales que ayudaron a traer a Lucía al mundo", lo que hace pensar que, efectivamente, su sexta hija ha venido de la mano de un vientre de alquiler.

Sea cómo sea la feliz familia ha crecido un poco más y cómo ella misma dice "nuestros bebés que traen luz a nuestras vidas, casi como gemelos, los queremos mucho".

