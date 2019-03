Hilaria y Alec Baldwin dan la bienvenida a su tercer hijo en común

Hilaria y Alec Baldwin han confirmado a través de sus perfiles de Instagram el nacimiento de su tercer hijo en común, Leonardo Ángel Charles. La pareja ha compartido una tierna foto con el pequeño: "Estamos encantados de presentar a nuestro nuevo bebé. Ha sido muy especial traerlo al mundo". El benjamín de la familia Baldwin viene a completar la felicidad del matrimonio que se conocieron en 2011 y al año siguiente decidieron casarse en la catedral de San Patricio de Nueva York.

La profesora de yoga suele compartir en las redes sociales las travesuras de Carmen Gabriela y Rafael Thomas y seguro que pronto se une el pequeño Leonardo a las hazañas de sus hermanos mayores. Aunque la llegada de Leonardo supone el tercer hijo en común del actor e Hilaria, Alec estuvo casado con Kim Basinguer con la que tiene una hija, Ireland.

El actor no ha dudado en destacar en más de una ocasión la labor de madre de su mujer asegurando que prefiere cuidar ella de sus hijos que dejarlos a cargo de una niñera: "Cuando se embarazó de Carmen, me dijo que no estaba muy entusiasmada con la idea de que la criaran las niñeras, pero yo le dije que íbamos a tener muchas y que se iban a turnar cada 6 horas para ayudarle, para que pudiéramos seguir haciendo nuestras cosas. Pero ella es la que se ocupa y lleva a los niños a todas partes. Es una madre muy dedicada".