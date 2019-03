El hijo de Laura Pamplona, Saúl Barceló, debutará como actor en el 19 Festival de Málaga

Los 'hijos de' con grandes aspiraciones no paran de salir a la luz, y esta vez Laura Pamplona ha presumido de su hijo Saúl Barceló en la presentación del 19 Festival de Málaga del pasado miércoles. Porque al retoño de la actriz de 'Aquí no hay quien viva' no le ha picado el gusanillo del mundo de la moda, sino que ha querido seguir los pasos de su madre y se va a estrenar en su primera película.

Y no solo sus pasos, pues su abuela es la gran actriz Amparo Pamplona y su bisabuelo fue el guionista y director de cine Clemente Pamplona, por lo que la sangre de artista corre por sus venas. El joven debutará como intérprete en la película 'El futuro ya no es lo que era', una comedia en la que tiene como compañeros de reparto a Carmen Maura, José Corbacho y Dani Rovira.

"Con Andrea y mi hijo Saúl en su bautizo como actor en la presentación del Festival de Málaga", escribió Laura en su cuenta de Instagram con un selfie de los tres en el photocall del festival cinematográfico en el que la película de su hijo competirá en la sección oficial.

Ahora y desde 2009, Laura compagina su trabajo como actriz con el de cantante y compositora y formó un grupo llamado Sweet Wasabi junto a su marido, Pedro Barceló, un experto batería español. Aparte de Saúl, la pareja tiene una hija china que adoptaron en 2006 y son muy, pero que muy felices.