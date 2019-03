El hijo de Kourtney Kardashian, confundido con el cambio de sexo de Caitlyn Jenner

El cambio de sexo de Caitlyn Jenner sigue estando en boca de todos, y es que aunque su familia ha sido un apoyo imprescindible en todo este cambio hay un miembro de la familia Kardashian que no lo está llevando nada bien, y no, no hablamos de su exmujer Kris Jenner sino del hijo mayor de Kourtney Kardashian y Scott Disick, Mason.

Desde que nació para Mason el exatleta ha sido la persona que ha hecho las funciones de abuelo, y claro a su corta edad (tiene seis años) estas cuestiones son difíciles de explicar y sobre todo de entender.

Ha sido Khloé quien ha hablado sobre este asunto que tanto preocupa a su familia en su programa 'Kocktails With Khloé', la estrella televisiva ha confesado que mientras Penélope (la hija mediana de Kourtney) y North (la hija mayor de Kim) no se han enterado prácticamente de esta transición, Mason está confundido y no entiende cómo su abuelo se ha transformado en su abuela. Por esta razón Mason se siente "incómodo" y "distante" con Caitlyn.