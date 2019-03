Esto es todo lo que no le importa a Elena Furiase desde que es madre

Este 12 de noviembre es un día muy importante para Elena Furiase: su hijo Noah cumple un mes.

Una fecha muy especial que la hija de Lolita Flores ha querido compartir con todos sus seguidores lanzando un precioso mensaje a través de Instagram. Un mensaje con el que deja claro todo lo que no le importa desde que es madre.

"No me importa caerme de sueño, no me importa la tendinitis del brazo, no me importa el dolor de cuello, no me importa no tener tiempo, no me importa comer a deshora, no me importa, no me importa... Pues todo merece la pena con tal de verte crecer fuerte, feliz y sano. Feliz cumpleMes mi vida #Noah", escribe la intérprete junto a la foto que ha compartido donde aparece dándole la mano a su pequeño.

Y es que seguramente este sea uno de los momentos más importantes y emocionantes que está viviendo Elena Furiase