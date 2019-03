La hija de Will Smith sigue los pasos de su papá y se lanza a la música

‘De tal palo, tal astilla’. Un refrán que viene como anillo al dedo a los pequeños del conocidísimo Will Smith. Hace poco que conocimos a su hijo Jaden, el cual se ha convertido en el protagonista de la secuela de la mítica ‘Karate Kid’; pero ahora es su pequeña hija Willow la que quiere seguir los pasos de papá, y no en el cine sino en la música.

Tan sólo cuenta con 9 añitos, pero la hija de Will Smith y Jada Pinkett acaba de lanzar el que será el primer single de su álbum debut, ‘Whip My Hair’. Y con unos papás como los suyos, la joven cantante no podía tener mejor padrino musical que el marido de Beyoncé, Jay-Z, muy amigo de su papi.

El conocido productor y cantante se siente “entusiasmado con el proyecto”. Jay-Z, conocedor de primera mano del mercado musical, ha comentado al respecto que Willow es una cantante con muchísima proyección, ya que es una niña “llena de energía y entusiasmo por la música”.

Ya veíamos venir el que la pequeña iba a decantarse por la música, y no por la carrera de su padre sino por unas imágenes de hace pocas semanas en las que Willow lucía un estilismo calcadito al de la famosa Rihanna. Aun así, la joven cantante tampoco ha dejado a un lado el mundo de la interpretación, ya que ha hecho sus pinitos en la película ‘Soy leyenda’ junto a su famoso padre.