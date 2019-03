La hija de Kim Kardashian, North West, roba el corazón de la prensa con su nuevo look en el aeropuerto de Los Ángeles

¡Pero que ideal es la hija de [[LINK:SECCION|||1000706|||Kim Kardashian]] por favor! North West nos tiene más que conquistados con el nuevo look que le ha puesto su mami para ir al aeropuerto de Los Ángeles. De lo más repeinada, con la raya a un lado y vestida con unos pantalones denim y camisa vaquera, North no puede estar más mona. La hija de Kanye West robó el corazón de los fotógrafos que allí se encontraban, pues la peque parece estar acostumbrándose a los flashes que persiguen continuamente a su mediática familia y ya no duda en observarles con sus grandes ojos negros y dedicarles algún que otro saludo.

Madre e hija se disponían a tomar un avión supuestamente con rumbo a Nueva York, donde se encuentran sus hermanas Khloe y Kourtney. Kim ha lucido unos vaqueros tobilleros y camiseta de lo más casual, un outfit sencillo con el que hay que reconocer lo guapísima que está la celebrity.

Desde que fuera madre hace un año, la felicidad y el éxito no han dejado de llamar a su puerta: su marido, Kanye West es un auténtico padrazo de North y ambos están de lo más enamorados, y en lo profesional, tanto el reality show de su familia como el videojuego que lleva su nombre están arrasando entre el público.