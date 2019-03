La hija de Kim Kardashian, North West, fue víctima de un ataque racista dentro de un avión

¡Qué fuerte! En su último viaje a Viena, las Kardashian no tuvieron un regreso muy placentero que digamos, y es que viajar en primera clase no siempre asegura un viaje tranquilo.

En el último episodio de 'Keeping Up With the Kardashians', Kim reveló que su hija North West había sufrido un ataque racista por parte de una mujer en pleno vuelo.

Después de ser acosada en el baile de Viena por un hombre con la cara pintada de negro imitando a su marido Kanye West, dentro del avión una mujer comenzó a gritarle a su hija North:

"Esta señora se puso de pie en la cabina de primera clase y gritó con todas sus fuerzas: "Ella está con casada con un hombre negro, y su bebé también es negra… Callen a ese bebé negro". Fue el viaje del infierno. Fue tan racista", dijo Kim. ¡Pobre North!