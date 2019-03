La hija de Kim Kardashian, North West, se entrena para su nuevo hermano

Kim Kardashian dio a luz a su primera hija North West hace más de dos años y se prevé que su sengundo hijo nazca en diciembre.

Con solo dos añitos, Northie no ha querido perder la oportunidad de poder darle el biberón, con mucha destreza, al hijo de Ricky Anderson y así entrenarse en su faceta de hermana mayor. La hija de la pareja lleva la cara pintarrajeada pero en ella también se dibuja una expresión de cariño hacia el bebé, que no le quita ojo. Se la ve muy interesada en alimentarlo a la perfección porque así lo hará con su hermanito, que no tardará en llegar.



Kim debe de estar muy contenta y orgullosa de su peque porque pronto dejará de ser la única para meterse en el papel de hermana mayor.



Mamá e hija hablan todo el rato del bebé que está en camino, como si ya le conocieran, prueba de ello son las siguientes declaraciones de Kim: "Y ayer ella dijo: 'Mamá, ¿puedo darle a mi hermanito un beso en la barriga? y ella besó mi estómago”, ha desvelado Kim para el portal E!News.



La pequeña North se enfrenta a una experiencia totalmente nueva con mucha ilusión. ¡Qué nervios!