El hijo de Gwen Stefani, Zuma Rossdale, se duerme en brazos de mami

Spiderbaby está muy cansadito, tras toda una noche haciendo el bien y trepando por las paredes, el rey de las telas de arañas necesita dormir un poquito y si es en brazos de mami... ¡mejor que mejor!

El hijo de Gwen Stefani, Zuma Rossdale, se vistió de súper héroe en Los Ángeles, pero la responsabilidad de tener que velar por el mundo fue superior a la pequeña heroína. Una escena tierna y dulce en la que la recién estrenada diseñadora abraza a su pequeño tras un duro día de juegos. Hasta los súper héroes necesitan dormirse en los brazos de mami para poder conciliar el sueño. ¡Dulces sueños spider vip baby!

La ex cantante de 'No Doubt' ha triunfado en la pasarela de Nueva York, con su primera línea de ropa, a parte de haberse convertido en la nueva imagen de L´Oreal; pese a estar tan ocupada no descuida su faceta como mamá.