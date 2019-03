La hija de David Bisbal, Ella, hereda el talento musical de su padre

David Bisbal es uno de los cantantes españoles más importantes tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Pero parece ser que el artista ya ha encontrado sucesora artística, y es que se trata de nada más y nada menos que su hija Ella.

El almeriense ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo donde aparece en primer plano David acompañado de su hija y su novia, Rosanna Zanetti. En el vídeo vemos a Bisbal y su familia disfrutando de un día muy navideño mientras decoran unas piñas de colores.

Pero lo más llamativo del documento audiovisual no es la maña con las manualidades sino las dotes vocales de la pequeña de la casa. Y es que, parece ser que Ella ha heredado la voz de su papá.

Aunque todavía es muy pequeña, la niña se atreve a acompañar a su padre entonando el estribillo del conocido villancico 'I wanna wish you a Merry Christmas', donde demuestra que no se le da nada mal esto de cantar con solo siete añitos. ¿Estaremos frente a una nueva cantante?