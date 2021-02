Así ha anunciado la hija del cantante Alejandro Fernández que está embarazada

A lo largo de este año, Alejandro Fernández va a adquirir un nuevo rol en la vida y es que su hija, Camila, le va a convertir en abuelo. La hija del cantante y la arquitecta América Guinart, dará a luz a una preciosa niña el próximo mes de abril.

Parece increíble que el cantante vaya a convertirse en abuelo, ya que en el mismo mes que nacerá su nieta, él apenas cumplirá 50 años. No obstante, Fernández está muy emocionado con la llegada de la pequeña y ha asegurado que convertirse en abuelo es uno de los mayores regalos que la vida podía darle. También ha reconocido sentirse muy impaciente por poder tener entre sus brazos a la que se convertirá en su primera nieta. Alejandro Fernández ha afirmado en sus redes sociales que "no puede esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de su sangre y ansía verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano". Tras publicar estas palabras, su tocayo y compañero de profesión, Alejandro Sanz, no tardaba en felicitar a Fernández: "Felicidades a toda la familia.".

A través de la edición mexicana de la revista '¡Hola!’, Camila Fernández confirmaba que se encuentra en estado de buena esperanza. y nos presentaba al que será el padre de la criatura, Francisco Barba. Ella y Francisco se conocieron en una cita a ciegas que les organizaron unos amigos en común. Desde que su caminos se cruzaron, los jóvenes se han vuelto inseparables y tan solo nueve meses más tarde de iniciar su noviazgo, la pareja se daba el "sí quiero" en la iglesia de San Martín de Porres, situada en la ciudad de Guadalajara (México).

Alejandro Fernández acudió muy orgulloso al casamiento de su hija, quien ahora tiene 23 años y que al igual que su padre, ha decidido dedicarse a la música. Aunque el artista ha reconocido que para él, Camila y Francisco aun son algo jóvenes para haberse embarcado ya en una aventura tan complicada, se ha mostrado muy feliz por su hija. Asimismo, parece que le guarda una gran simpatía a su yerno, ya que según sus propias palabras, Barba ya es uno más de la familia. Así felicitaba el cantante a la joven pareja por su embarazo: "Felicidades Camila, te amo con todo mi corazón, Y felicidades Francisco, ya que pasarás a ser uno más de la familia. Disfruten de la bendición que viene en camino".

Si quieres ponerle cara a Camila Fernández y a su marido, con el que en los próximos meses se convertirá en mama de un niña, pincha en el vídeo que te adjuntamos un poquito más arriba.

…

Seguro que te interesa:

Así es el novio de Manuela Sánchez, la hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, con el que lleva ya dos años