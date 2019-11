Hiba Abouk acaba de demostrar que el embarazo no puede sentarle mejor, y es que la actriz está más guapa que nunca. Así, no ha tenido problema en lucir un impresionante y ajustado vestido negro, combinado con unos taconazos de infarto y un maquillaje de fantasía con el que no podía estar más fabulosa.

Radiante y sexy, reconocía que se encuentra muy bien: "Estoy muy contenta, muy feliz y estamos sanos, no he tenido ningún achaque complicado", ha revelado, además de confesar que se está cuidando mucho: "No lo puedo negar. Estoy comiendo muy bien y muy sano, también porque llevo otra vida dentro de mí, otro corazoncito, y hay que cuidarlo mucho".

Entre otras cosas, Hiba también ha desvelado que ya tiene el nombre para el bebé, aunque asegura no querer decirlo todavía porque no lo saben ni sus padre. Tampoco ha querido dar pistas sobre el sexo: "Es increíble la gente que lo adivina. Dicen que la tripita más puntiaguda es un niño, que la tripita más a lo ancho es una niña... Qué curioso, ¿no?"

Hiba Abouk en los Premios Vanity Fair | Gtres

