Hiba Abouk publica una adorable foto suya de pequeña

La popular actriz, que saltó a la fama por su papel en la serie 'Con el culo al aire', está muy orgullosa de sus raíces y así lo ha hecho saber en las redes sociales. La intérprete ha colgado una imagen en Instagram cuando era pequeña donde sujeta una fotografía de su abuelo. ¡Menudo ojazos tenía!

Aunque Hiba Abouk ha revelado en varias ocasiones que su relación familiar es un poco complicada desde que decidió dedicarse a la interpretación, ella presume de sus raíces cada vez que tiene la ocasión. La foto que cuenta con más de once mil ‘likes’ tiene un título muy revelador. “Qué importante es no olvidar de dónde venimos…y no dejar de avanzar. Gracias abuelo por esos ojos verdes y por la sangre mediterránea y errante”, escribía la intérprete acompañado de los hashtags #orgullosademisorígenes y #orgullosadelprogreso.

La foto nos ha permitido saber quién es el culpable de su espectacular mirada, además parece que la actriz está orgullosa de sus progresos. ¿Habrá conseguido que su familia acepte su trabajo? Seguro que Hiba logra que los suyos se sientan igual de orgullosos de ella con la prometedora carrera que le espera.