El hermano de Elsa Pataky publica una divertida imagen de India Rose trepando por la nevera

Si a comienzos de semana Elsa Pataky y Chris Hemsworth ocupaban las portadas después de que el actor desmintiese los rumores de crisis con su mujer de una forma muy divertida a través de sus redes, ahora es el turno de su hija India Rose.

El hermano de la actriz española, Cristian Prieto, ha compartido una graciosa y ocurrente imagen de su sobrina: "En Australia en vez de ratones hay dragones!/ in Australia instead of mice there are dragons! #littlelegend #dragon #wholeftthedooropen? #india #lovemyniece @elsapatakyconfidential @chrishemsworth".

En la instantánea podemos ver a India vestida con un pijama que simula un dragón trepando por la nevera, la cuestión es… ¿qué es lo que quiere India con tanta ansia?