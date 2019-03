La hermana de Michael Bublé envía un emotivo mensaje para su sobrino tras hacerse público que padece cáncer

El pasado viernes Michael Bublé y su mujer Luisana Lopilato compartían con todos sus seguidores una de las noticias más tristes que seguro han tenido que revelar hasta la fecha: su hijo mayor Noah de tres años padece cáncer.

Fue la artista quien se armó de valor para hacer pública esta noticia a través de su cuenta personal de Facebook. Horas después, el famoso cantante revelaba que se retiraba temporalmente para centrarse en el cuidado de su pequeño durante su lucha contra esta terrible enfermedad.

Aunque de momento no se ha especificado de qué tipo de cáncer se trata, fueron muchos los rumores que surgieron sobre el tipo de enfermedad que sufría Noah. Ante esto, la hermana de Luisana negó que se tratase de leucemia (como muchos medios aseguraban) y pidió cautela y respeto por el niño y por la familia: "Es cáncer pero no es leucemia ni en el sistema nervioso central, como dicen. Por favor, esto es muy reciente y estamos rotos. Lo único que les ruego es que no hablen cosas que no saben, ellos van a dar otros comunicados".

Tras hacerse pública la noticia, han sido muchos los que han querido mostrar su apoyo al matrimonio de artistas, como la actriz Shannen Doherty que quiso lanzar un mensaje de apoyo para Bublé y su mujer a través de sus redes.

Ahora ha sido la hermana del cantante, Brandee Bublé, quien ha escrito un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram para enviar todo el ánimo posible a su familia: "Y ahora, a mantener la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más grande de esto es el amor".