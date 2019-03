Helen Lindes confirma el sexo del bebé que está esperando

Helen Lindes se encuentra en el tercer trimestre de su embarazo y la modelo ya sabe el sexo del bebé. "Es un niño. Al principio sí que me decantaba un poco más por la niña, pero me hace muchísima ilusión que sea niño", ha revelado en la MFSHOW Women donde ha ejercido de embajadora de la marca de cuidado capilar TRESemmé. Con la figura visiblemente cambiada y muy sonriente, la mujer de Rudy Fernández también ha querido adelantar que el deportista ha elegido el nombre de su primogénito pero "de momento no lo van a decir".

Este verano ha sido muy especial tanto para la ex Miss como para su marido ,no solo porque están esperando en su primer hijo sino también por la participación del jugador de baloncesto junto a la selección española en los Juegos Olímpicos de Río donde se han alzado con la medalla de bronce. En cuanto a su embarazo, la modelo ha querido señalar que se ha encontrado muy bien y se ha mantenido "muy activa, paseando mucho, nadando en la piscina y en el mar" lo que le ha ayudado a no engordar demasiado.

En cuanto a los antojos típicos de su estado, Lindes ha explicado que no ha tenido muchos aunque sí ha aumentado su apetito. Lo cierto es que no se puede quejar, a pesar de estar en el sexto mes de embarazo puede seguir trabajando y la modelo no pudo ocultar la felicidad que siente. La maniquí, aunque ha vivido un verano más tranquilo de lo normal, acaba de volver de Mallorca donde se ha despedido de la temporada estival.