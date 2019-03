Harper Seven ya tiene su primera oferta de trabajo. Una firma de regalos infantiles se ha puesto en contacto con sus famosísimos papis para convertir a la pequeña en la imagen de su marca.

No sabemos por el momento qué decisión habrán tomado, pero lo desde la empresa My1stYears.com le han escrito una carta para ponerse en contacto con ella. “Tus dos padres son iconos de moda y no vemos la razón por que no deberías empezar tu propia carrera en el mundo de las pasarelas aunque seas tan jovencita”, decía la nota.

Según la revista ‘OK!’, en esta misma carta aclaran: “Debido a las leyes de protección de menores, no podemos negociar un contrato directamente contigo, esa es la razón por la que tu mamá y tu papá están incluidos en esta carta”.

Desde luego, tanto David como Victoria Beckham también empezaron jóvenes en el mundo de la moda. ¿Aceptarán finalmente que su hija trabaje? Desde luego, por problemas económicos no será…