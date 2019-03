Harper Seven da sus primeros pasos en público

El deseo de Victoria Beckham por tener una niña que siguiera sus pasos llegó con el nacimiento de la pequeña Harper Seven. Pero ahora, por primera vez, hemos podido ver con nuestros propios ojos cómo el bebé más fashion de Reino Unido lo ha hecho literalmente. Y es que, durante la inauguración de la tienda de Brown Thomas en Dublín, Harper ha dado sus primeros pasos en público y agarrada de la mano de su bella mamá.

Una imagen subida a Twitter ha sido la prueba de que Harper ya es toda una señorita, con tan solo un añito de edad. Su dulzura y ese encanto natural que tiene hicieron que se convirtiera en el centro de todas las miradas. Incluso Victoria no pudo evitar que se le cayera la baba, mirando a su pequeña mientras andaba con tanto arte sobre el suelo de la tienda.

Sin duda alguna, cada día se parece más a su madre y no cabe duda de que se convertirá, no en mucho tiempo, en su mejor sucesora en la faceta de la más fashion victim del panorama celebrity. Y es que, sólo ha que ver la gracia y el salero con el que pasea. ¡Nos encantas, Harper Seven!