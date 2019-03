Harper Seven desbanca a Justin Bieber y a Lady Gaga como la celebrity famosa menor de 25 años

Harper Seven sólo tiene dos meses pera ya sigue los pasos de sus papis sin ni siquiera saberlo. La pequeña de los Beckham ya se ha colado entre las celebrities más influyentes del mundo del famoseo desbancando a celebrities tan populares como Justin Bieber, Lady Gaga o Miley Cyrus.

In Style ha sido la encargada de dar a conocer a aquellos jóvenes menores de 25 años que más desatan pasiones a nivel mundial. La sorpresa ha sido que el ranking está liderado por un bebé de tan sólo dos meses de edad, Harper Seven. La esperada y única niña de los Beckham ya cuenta con una interminable lista de seguidores que no pierden ni un sólo detalle de los movimientos de la pequeña.

Victoria Beckham ansiaba tanto tener una niña que no ha parado hasta que ha dado a luz a su chiquitina. Con dos mesecitos, Harper Seven se ha convertido en la niña de mamá y la ex spice pija ya se la lleva de compras por las tiendas más glamourosas del mundo. Y es que Vicky quiere que su hija tenga los mismos gustos e inquietudes que mamá.

Otra de las mini celebrities que se cuelan entre los rostros más famosos del panorama actual es la pequeña de los Cruise. Sus looks a lo 'Lolita' y su desparpajo ante las cámaras han hecho que la pequeña se haya posicionado como la cuarta persona menor de 25 años que más gusta. Y es que aunque la polémica esté servida cada vez que Suri sale a la calle, la niña se ha metido al público en el bolsillo.

Parejas como los hijos de Will Smith, Willow y Jaden, o las adorables FanningEllie y Dakota comparten lista con Harper y Suri y se colocan entre los diez primeros.

Los peques mandan y así lo han demostrado. Y es que según se van haciendo mayores nuestras celebrities, gustan menos al público y van dejando paso a los peques de la casa. Este es el caso de artistas como Miley Cyrus que desde que su papel en Hannah Montana pasara a mejor vida, la actriz y cantante se ha desplomado en el ranking hasta quedarse con el puesto número 20.

Pero Miley no es el único caso. Quién le iba a decir a Emma Watson, Blake Lively y Emma Stone que a pesar de protagonizar portadas de revistas una y otra vez y series y películas de éxito, pequeñas como Harper o Suri iban a ser elegidas por delante de ellas con menos de 5 años de edad.

No muy distinta es la situación de Justin Bieber o Lady Gaga, que a pesar de eclipsar todo lo que tocan y ser noticia hagan lo que hagan, no consiguen encabezar las listas y tienen que conformarse con el puesto 17 y 99, respectivamente.

De este modo queda demostrado que los pequeñines de los famosos son los que mandan. Y es que con esa gracia y salero que tienen hace que sea ineviatble no sentir debilidad por ellos y que acordarse de sus papás o de la juventud celebrity sea algo imposible a la hora de votar.