Harper Seven ya cuenta con una colección de zapatos valorada en más de 2.000 euros

Harper Beckham nos ha ganado el corazón a todos con esa carita tan sumamente graciosa y esos monísimos 'kikis'. Ella siempre va vestida a la última con los estilismos que su fashion mamá, Victoria Beckham, le prepara. Igual que ocurrió anteriormente con Suri Cruise, la pequeña ha logrado marcar tendencia. Son varios blogs de moda los que ya analizan su 'peque-vestimenta' y se rumorea que ya cuenta con una colección de zapatos valorada en más de 2.000 euros.

Hay quien opina que Harper podría ser la próxima Imelda Marcos, política que fue mujer del presidente de Filipinas, famosa por contar con más de 2.700 parejas de zapatos. ¿Imaginas qué indecisión cuando tocase elegir calzado? Está clarísimo que por falta de recursos no será y tampoco porque sus padres no sean auténticos iconos internacionales de la moda.

Por el momento, este bellezón de niña ya acompaña de 'shopping' a su madre, a los cinco meses Vogue UK la incluyó en la lista de las mejor vestidas, ha estado presente en el backstage de la semana de la moda de Nueva York y cuenta con dos modelos de bolsos con su nombre, diseñados por mami. Además, la hemos podido ver con botas de Chloe (110 euros aprox.), zapatos de Burberry (127 euros aprox.), Converse (40 euros aprox.) y, lo más asequible, zapatitos de Zara (35 euros aprox).

Su hermano Romeo ya se ha estrenado como modelo siendo imagen de Burberry. Harper apunta maneras y, cómo no, lo lleva en la sangre. No tenemos ninguna duda de que belleza no le falta y referentes en la 'family' tampoco. Eso sí, no podemos evitar sentir un poco de envidia de todos esos zapatos...¡Es lo que tiene ser un Beckham!