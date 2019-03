Harper Seven, una celebrity más en el 'front row' del desfile de Victoria Beckham en Nueva York

LA MEJOR FAN DE LA MODA DE MAMÁ

Desde muy pequeña Harper Seven ha demostrado que es toda una 'it girl' y es que teniendo a una diseñadora como madre no es para menos. Victoria Beckham ha desfilado en la semana de la moda neoyorkina, y aunque el 'front row' de sus desfiles siempre se llena de celebrities, fans de la moda de la ex spice, en esta ocasión Vicky ha tenido a la mejor espectadora que podría tener: su preciosa hija Harper Seven en brazos del guapo David. ¡¡Qué monada de niña!!