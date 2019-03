Halle Berry y Olivier Martínez confirman que esperan un bebé

Una buenísima noticia llega al reino celebirtero: Halle Berry está embarazada de su pareja, Olivier Martínez. La actriz se encuentra de tres meses y ya sabe el sexo del bebé… ¡Se trata de un niño! Un hermanito para la pequeña Nahla, quien parece estar entusiasmada con la idea, ya que desde hacía tiempo llevaba pidiéndole a su mamá que se quedara en estado. "Mi hija me está preguntando. Todas las noches rezamos y Nahla dice: Dios, por favor, tráeme una litera y un hermanito”, dijo Halle el pasado octubre durante una entrevista.

La actriz también contó que ha aprendido mucho desde que dio a luz a su hija hace cinco años. "Soy una madre mucho mejor con 46, o 41 años cuando la tuve, que si tuviera 21 o 25. Antes era muy joven, y trataba de entender la vida, de averiguar quién era yo, y era muy irresponsable como para haber tenido que ayudar a crecer a un hijo" admitió. "Estoy muy contenta de haber esperado a este momento".

Halle siempre ha sido muy protectora de los suyos, defendiéndoles de los fotógrafos. Sin ir más lejos, estos días se han vuelto a convertir en noticia tras protagonizar una sonada pelea con unos paparazzi en las inmediaciones del aeropuerto de Los Ángeles. Pero esta no es la primera pelea pública de la pareja, que también ha estado involucrada en una desagradable batalla legal sobre Nahla con el ex franco-canadiense de Halle. El pasado noviembre, Olivier entró en un violento conflicto con Gabriel Aubry, después de que él dejara a la niña en casa de la actriz. Finalmente llegaron a una decisión mutua de no presentar cargos criminales y resolver el conflicto entre ellos mismos por el bien de Nahla.

Después de esta disputa, la actriz meditó la idea de mudarse a Francia con su hija para escapar de los medios de comunicación. Pero un juez dictaminó que la pareja no podía moverse porque impediría que Gabriel pudiera ver a su hija con regularidad. Sin embargo, sigue manteniendo que no descarta su traslado a París en un futuro próximo, aunque puede que sea en varios años. "Cuando cumpla 18 años Nahla, podrá tomar sus propias decisiones acerca de dónde quiere estar y creo que entonces, cuando decida por su cuenta, nos iremos allí. Es donde quiero terminar mis días, eso es seguro".

Así que, de momento, Halle continuará con su embarazo en Los Angeles y será allí donde amplíe la familia junto a su enamorado desde hace más de dos años. ¡Enhorabuena, pareja!