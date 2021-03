La habitación del hijo de Paula Echevarría: "Lista para recibirte"

Paula Echevarría y Miguel Torres están a punto de vivir uno de los momentos más bonitos de su vida. Y es que la actriz está a punto de dar a luz al que será su primer hijo con el futbolista, algo que le está haciendo ultimar todos los detalles antes de la deseada llegada. Por ello, ahora ha decidido mostrar a sus seguidores de Instagram, a los cuales siempre ha hecho partícipes de todo el proceso de su embarazo, cómo es la habitación de su pequeño.

Emocionada y enamorada del cuarto de Miguel Jr, Paula ha enseñado la discreta, elegante y muy acogedora estancia que es... ¡Simplemente ideal! Un dormitorio infantil de 'catálogo'. Y es que tal y como ha desvelado la asturiana, "lista para recibir" a su pequeño, la firma Piccolo Mondo, de su amiga Paloma Cuevas, ha sido la encargada de hacer la habitación de Miguel Jr, puesto que "hace 13 años se encargó de la de Daniella y cuando supe que Miguel Jr venía en camino no lo dudé ni un segundo".

Radiante, la asturiana ha confesado que "el resultado ME ENCANTA!!!!". Y no es para menos, ya que el dormitorio, en el que predominan los tonos "verde agua, azul claro y mostaza", "una combinación nada ñoña" en palabras de Paula, es una estancia luminosa y acogedora.

El mobiliario formado por una cama, una cómoda, un cambiador y una cunita en la que vemos un cojín con el nombre de Miguel bordado, es de madera en tonos blancos, que combinan a la perfección con los cojines y demás ropa textil, en tonos ocres, crudos y verdes pálidos que dar sensación de calidez a la preciosa habitación. Una estancia no demasiado amplia pero sí muy luminosa en la que podemos ver también un cómodo sillón de lactancia, varios animales de peluche y dos cabezas de tigre y jirafa, también de peluche, adornando la pared.

Y hablando de paredes, cuentan con un precioso papel pintado que Paula ha elegido para la habitación de su bebé. Tal y como la actriz ha explicado, "elegimos este por tres razones, una por los tonos que me encantan, dos porque no es demasiado infantil y otra porque a pesar de tener tanto dibujo, ninguno sobresale por encima de otro y creo que eso hará que no nos cansemos de verlo". Un estampado de naturaleza y animales en tonos verdes que le da el toque diferente a un dormitorio que, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta el gusto de Paula, ha conquistado totalmente a todos sus seguidores.

