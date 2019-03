Gwyneth Paltrow y su hija Apple Martin sorprenden con su gran parecido en Instagram

LA NIÑA ES TODA UNA BELLEZA

Instagram nos deja cada día imágenes que valen oro, como la última que ha compartido Gwyneth Paltrow junto a su hija. La foto no ha dejado indiferente a nadie, pues la pequeña Apple ya no es tan pequeña y, además, se parece un montón a su madre. Una maravillosa melena rubia, unos preciosos ojazos y una gran belleza forman la combinación perfecta para que la hija de Chris Martin se convierta en toda una it girl.