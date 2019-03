¡Guti y Romina Belluscio ya son papás!

Era uno de los primeros Vip Babies que se esperaban para este 2013 y ya está aquí: el pequeño Enzo, primer hijo de la pareja formada por Guti y Romina Belluscio, ya está aquí.

Esta misma mañana la reportera ingresaba en la Clínica Rúber Internacional para dar a luz a un bebé que pesado unos 3,2 kilos, según ha podido saber Vanitatis en primicia.

El ex fubolista, que se ha convertido en padre por tercera vez puesto que ya tiene dos hijos de su ex matrimonio con Arancha de Benito, no se ha separado de su chica ni un momento durante el parto que ha sido natural. Tanto Romi como su primer hijo están en perfecto estado.

El bebé llega al mundo tan sólo un año y unos meses después de que sus papis iniciaran su relación, y es que la relación de Romina y Guti ha ido a pasos agigantados. Tanto que la pareja tenía previsto casarse el pasado verano, pero tras anunciar el embarazo se vieron obligados a aplazar la boda. ¿Pasarán en breve por el altar tras el nacimiento de su niño?