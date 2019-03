La gran iniciativa navideña que ha propuesto Sara Carbonero a sus hijos

La Navidad es una época para pasar en familia y poder sentir la magia y la ilusión tan características de estas fechas. Algo que siempre se suele vivir si tienes, sobre todo, niños en casa. Este es el caso de Sara Carbonero quien ha mostrado a través de Instagram la divertida iniciativa que ha comenzado junto a sus hijos, Martín y Lucas, por Navidad.

La mujer de Iker Casillas ha publicado una imagen donde aparece un libro llamado The Elf On The Shelf: Una Tradición Navideña junto a un muñeco de un elfo. Y es que, Sara ha implantado durante este periodo navideño un juego que consiste en que el elfo tiene la misión de observar todo lo que hacen los niños (y los mayores) para después pasarle el informe a Santa Claus.

"Este año nos hemos apuntado a la tradición navideña del Elfo ayudante de Papá Noel", empieza diciendo. Para después plantear las reglas del juego: "No se le puede tocar y cada noche cambia de lugar por lo que nada más despertarnos nos ponemos a buscarlo por toda la casa. Generalmente ha hecho alguna travesura mientras todos dormíamos... Nuestro elfo se llama Tommy en honor a un amigo al que queremos mucho. No me digáis que no tiene una mirada que intimida a cualquiera. Os iré contando...", termina escribiendo.