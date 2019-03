Gerard Piqué publica una imagen de Shakira y Milan haciendo 'pucheros' por Navidad

Las felicitaciones navideñas de los famosos no hacen más que inundar las redes sociales. Por eso Gerard Piqué ha querido felicitarnos con una imagen de las dos personas que le acompañan día tras día y que más quiere, sus dos tesoros: Shakira y su hijo Milan.

Sobre el pie de foto "Mimosos… | Us desitjem un Bon Nadal a tothom! ¡Feliz Navidad a todos! Merry Christmas to everyone!", Shakira y Milan aparecen poniendo morritos en una imagen en la que la cantante sostiene al rey de la casa en brazos.

A pesar de que últimamente han sido constantes los rumores acerca de un posible distanciamiento entre la pareja, Shakira y Piqué están disfrutando más que nunca de las primeras navidades que pasan junto a Milan.