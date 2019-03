Georgina Rodríguez por fin revela cómo se ha recuperado tan rápidamente del parto

Georgina Rodríguez se ha convertido en la protagonista indiscutible de este martes con la exclusiva portada que ha protagonizado para la revista ¡Hola! donde ha hecho la presentación de la hija que ha tenido junto a Cristiano Ronaldo, Alana Martina.

Una entrevista donde además de hablar de cómo está siendo su experiencia como madre y confesar lo ilusionados que están ambos con la gran familia que han formado, Georgina se ha pronunciado sobre uno de los temas que más polémica han generado tras su parto. ¿Cómo ha conseguido recuperar su figura en tan poco tiempo? Y es que vale que son muchas las famosas que nos sorprenden, pero lo de Georgina ha sido como de otro planeta.

"Estoy muy sorprendida con lo agradecido que es el cuerpo cuando una se cuida. No sigo ninguna dieta, tan solo una alimentación sana y equilibrada. Hago ejercicios hipopresivos y camino mucho. Me cuidé como siempre lo hago y seguí los consejos de los doctores en cuanto a alimentación. Nunca me obsesioné con la báscula", revela la pareja de CR7 al citado magazine.

Además reconoce que fueron los médicos los que le recomendaron no dejar de hacer deporte dentro de unos límites: "Los médicos me aconsejaron no dejar de hacer deporte ni de bailar si así lo quería. De hecho, me dijeron que no sería sano dejar de hacerlo". Añade que la alimentación ha sido fundamental para su recuperación: "Como sano, como siempre, pero sin evitar mis caprichos dulces de vez en cuando. Una vida sana estoy rodeada de amor, y eso lo he notado mucho en mi rápida recuperación".