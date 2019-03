George Clooney confiesa cómo es su nueva vida como papá de mellizos

George Clooney ha concedido una entrevista para The Associated Press en la que habla sobe su nueva vida como papá de los mellizos, Alexander y Ella. El actor ha confesado que criar a dos bebés es algo aterrador y es que, tanto él como su mujer Amal Clooney, se estrenan como padres.

En la entrevista, que ha tenido lugar en su casa de lago Como en Italia, George ha contado muchos detalles sobre esta nueva experiencia: "Me tengo que limpiar el vómito del traje. Solía ser mi propio vómito pero ahora es el de los mellizos. Así funciona. Ahora mismo mi trabajo consiste en cambiarles los pañales y pasearlos un poco. La verdad es que no pensaba que con 56 años sería padre de mellizos. No hagáis planes. Simplemente disfrutad del viaje".

El ganador de un Oscar ha reconocido que ahora las responsabilidades han aumentado: "De repente, eres responsable de otras personas, lo que resulta aterrador…", dice Clooney sobre él. En cuento a Amal, el actor lo tiene claro: "Es como una atleta olímpica, lo está haciendo maravillosamente", decía de su mujer.

La pareja se conoció en 2013 y decidieron casarse en 2014,una boda que costó 10 millones de dólares en Venecia. Pero no fue hasta el pasado febrero cuando anunciaron el embarazo de la italiana. Hace tres meses nacieron sus mellizos y la pareja le puso un toque de humor al comunicado que lanzaron anunciando el nacimiento de los bebés: "Ella, Alexander y Amal están sanos, felices y se encuentran bien. George está sedado y debería estar recuperado en unos pocos días".