Gary 'Gaz' Beadle, de Geordie Shore, espera su primer hijo junto a Emma McVey

Gary 'Gaz' Beadle y su pareja Emma McVey han anunciado en sus redes sociales una feliz noticia para la pareja: van a ser papás. Los tortolitos están esperando su primer hijo después de dos meses desde que decidieron volver a estar juntos tras una dramática separación.

La estrella de 'Geordie Shore' lo ha comunicado a través de su perfil de Instagram con una imagen de ambos en la que él le abraza la barriguita mientras sujeta dos zapatitos de bebé: "Muy muy muy emocionado por poder deciros… que voy a ser papá… estamos esperando un bebé… Me encantan los niños y no puedo esperar a vivir esta nueva aventura… argghhh no tengo palabras, estoy tan feliz!!!", decía el chico del reality.

Después compartió otra instantánea con unos zapatitos de bebé, un chupete de Dior y una imagen de la ecografía donde se puede ver la silueta de este pequeñin con un mensaje muy tierno: "He hecho esto para que todo podáis ver la ecografía de mi pequeño… Es una locura pero estoy muy emocionado".

Por su parte, la pareja de Gaz también ha querido expresar su felicidad en su perfil de Instagram y ha publicado las mismas imágenes que su enamorado: "Muy emocionados de compartir nuestra noticia y nuestra nueva aventura, no podemos esperar a tener nuestro bebé!!!" , ha dicho Emma.

Sin duda, después de la tormenta siempre llega la calma. Después de nueve meses juntos y una ruptura de lo más polémica, ahora la pareja está feliz esperando la llegada de su primer hijo.