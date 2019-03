Francisco Rivera y Lourdes Montes ya están en casa con su hija Carmen: "Doy gracias a Dios por haber podido conocer a mi hija"

El mes de agosto se presentaba como uno de los más felices de su vida para Francisco Rivera y Lourdes Montes, y es que la pareja esperaba ansiosa la llegada de su hija Carmen al mundo. A pesar de todo, la esta enamorada pareja sufría un grave revés a pocos días del gran momento: el torero era gravemente herido durante una corrida en la plaza de toros de Huesca.

A pesar de lo grave del accidente, que implicó que el diestro fuese operado de urgencia en el tendido, la esperada llegada de su hija ha dado a 'Paquirri' las fuerzas suficientes para reponerse rápidamente y poder vivir en primera persona el nacimiento de su hija.

Ahora, nueve días después del nacimiento de la pequeña Carmen y veinte después del accidente, Fran y Lourdes han dejado atrás los momentos de tensión e incertidumbre para dar paso a la felicidad. En una exclusiva que han concedido a la revista ¡HOLA!, el matador y la diseñadora han expresado la inmensa alegría que sienten después de haber recibido el alta hospitalaria y llegar por fin a su hogar.

"Doy gracias a Dios por haber podido conocer a mi hija. Mi ángel de la guarda lo ha bordado esta vez. Soy el hombre más afortunado del mundo", ha confesado emocionado Fran en la entrevista que incluida en las páginas interiores de la publicación. A pesar de todo, y tal como ha dicho Lourdes, han sido momentos muy especiales para la familia: "He llorado mucho estas dos semanas... Han sido días de todo. También he vivido cosas muy especiales que me han hecho llorar de felicidad, de emoción de la buena".