La foto del hijo de Paula Echevarría tras recibir su primera vacuna

Paula Echevarría comparte su día a día con sus seguidores. Desde que anunció su embarazo, la actriz ha compartido con sus followers cómo ha vivido estos nueve meses de gestación. Y tras el nacimiento de Miguel, la intérprete ha mostrado a su pequeño en un montón de ocasiones.

Paula daba a luz a su segundo hijo, el primero junto a su actual pareja Miguel Torres, el pasado 11 de abril. La actriz ya es madre de una niña, Daniella, de 12 años, fruto de s matrimonio con David Bustamante.

Y si recientemente la intérprete compartía una instantánea del primer viaje que hacían junto a su pequeño a Marbella con una imagen donde mostraba el increíble parecido que Miki, como cariñosamente llaman al pequeño, guarda con su padre. Ahora Paula ha compartido una foto del pequeño que ha dejado las redes completamente enternecidas.

Una instantánea donde vemos al pequeño después de recibir su primera vacuna: "La primera vacuna... A ellos les duele pero a las mamis más aún...", escribe en el Stories que ha compartido. ¡Qué ternura!

Hijo Paula Echevarría | Redes

Además, Paula utilizaba sus redes esta semana para compartir con sus seguidores su regreso al trabajo dos meses después de dar a luz. Una vuelta que hacía acompañada de su madre, Elena Colodrón, que le ayudó a cuidar al pequeño Miguel durante el rodaje de un nuevo spot que ha protagonizado, y es que la actriz está completamente volcada en la lactancia de su hijo por lo que prácticamente no puede separarse de él.

Una lactancia que no está siendo un camino de rosas, y es que tal y como confesaba hace semanas, la crisis que estaba sufriendo con la lactancia: "Habéis oído hablar de la 'crisis de lactancia'?... Pues así estoy, en ese bonito remolino! (Y no me refiero al que tiene mi peque en el pelo)", escribía junto a este post, pero aun así, Paula continúa inmersa en esta dura y exigente labor.

Seguro que te interesa...

Paula Echevarría confiesa que sufre la crisis de lactancia