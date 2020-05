Fonsi Nieto y Marta Castro se convertirán en padres por primera vez juntos. El Dj ya tiene un hijo, Lucas, fruto de su relación con Alba Carrillo.

La pareja compartía la feliz noticia poco después de celebrar su tercer aniversario de boda. Y Fonsi revelaba el sexo y el nombre del bebé, siendo su hijo Lucas el encargado de elegirlo.

"Esperando a Hugo, mi segundo hijo, no podemos estar más felices", compartía Nieto en sus redes sociales. Y ahora ha sido su mujer la que ha publicado su primera foto presumiendo de barriguita de embarazada.

Además, la futura mamá ha sacado a relucir algunos de sus dulces antojos durante estos primeros meses de gestación: "Me habéis hecho la mujer más feliz del mundo, no sabéis el antojo que tenía de milhojas, me muero".

Marta Castro presume de barriguita de embarazada | Instagram Stories Marta Castro

