La feliz noticia que ha compartido la exitosa influencer y diseñadora Rocío Osorno

Rocío Osorno es una de las influencers de mayor éxito de nuestro país. La guapa sevillana triunfa con sus looks en Instagram y tiene una legión de más de 720 mil seguidores, que además de seguir sus estilismos también caen rendidos a sus diseños.

Y, como no podía ser de otra manera, Rocío ha querido compartir a través de la plataforma social una muy feliz noticia: ¡está embarazada! Con una imagen en la que se presume de una pequeña tripita , la instagramer anuncia que está de quince semanas.

“No sabéis las ganas que tenía de contarlo, pero quería esperar a pasar el primer trimestre”, ha escrito. Y añade: “Apenas se me nota, de hecho, por la mañana, cuando me despierto, me da hasta miedo porque tengo el vientre totalmente plano”. Y asegura que su chico, Coco Robatto, está ilusionadísimo con la idea de ser papá: “Ha sido sin duda la mejor noticia de nuestras vidas”.