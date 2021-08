La felicidad de Paula Echevarría y Miguel Torres con su hijo Miki en un selfie

Paula Echevarría y Miguel Torres están viviendo un increíble verano repleto de actividades. Aprovechan esta temporada veraniega para disfrutar de su hijo recién nacido, Miguel, apodado cariñosamente Miki. La pareja ha pasado unos días en Candás, Asturias, el pueblo natal de la actriz. Allí han celebrado el 13 cumpleaños de Daniella, la hija de la influencer, fruto del matrimonio que tuvo con el cantante David Bustamante. Paula publicó una foto en sus redes con la adolescente: "Hoy cumple 13 años mi niña, mi amor, mi vida! Gracias por hacerme fácil lo difícil, por cuidarme como lo has hecho siempre.. tienes una sensibilidad y una empatía hacia los demás digna de admirar.. estoy muy orgullosa de ti cariño!!!! Felices 13! Disfruta de la vida y que yo lo vea siempre! Te quiero más que a mi vida!", escribió.

Ahora la asturiana y el ex futbolista están en Navarrevisca, Ávila, junto a Miki, donde han hecho una visita al Doctor Ángel Martín Hernández, su gran amigo. En el pueblo también ha coincidido con el bailarín Poty Castillo y su mujer, Isabel Navarro. "Estar en Navarrevisca es estar en familia, tienes un huerto espectacular Doctor Ángel Martín . Gracias amigo, eres el mejor anfitrión", escribió Miguel en Instagram. Paula publicó un selfie en el que escribió: "Un jueves en verano no es cualquier jueves...". Los amigos hicieron una comida disfrutando de las vistas al campo en la que el pequeño Miki fue el protagonista. La actriz publicó en sus historias de Instagram una foto de Isabel Navarro con el bebé, "tía Isa", escribió de forma entrañable.

El pasado 7 de agosto fue el cumpleaños de Paula, que reconoce que vive una de las mejores etapas de su vida: "quien me iba a decir a mi que iba a cumplir los 44 habiendo sido madre de otro retoño hace menos de 4 meses.... a veces la vida te sorprende y yo no puedo estar más que agradecida pq (casi) siempre suele hacerlo para bien! Gracias vida! Y GRACIAS INFINITAS a todos los que me estáis haciendo llegar vuestras felicitaciones y vuestro cariño! Cuanto AMOR!", escribió emocionada.

