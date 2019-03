Las fans de Louis Tomlinson enloquecen en las redes sociales ante el posible nacimiento de su hijo con Brianna Jungwirth

Desde ayer es el tema del que no se deja de hablar en las redes sociales: Louis Tomlinson podría ser ya padre. El hijo que el cantante de One Direction esperaba junto a su ex novia Briana Jungwirth es posible que ya haya venido al mundo, pero todavía nada está confirmado.

Eso sí, sus fans han enloquecido en las redes sociales y no para de especularse sobre el nacimiento. De hecho, son ya varios los medios los que han dado la noticia como verídica, pero ni los papás ni el representante del grupo la ha confirmado.

Mientras tanto, las directioners han convertido el hashtag #WelcomeBabyTomlinson en trending topic, y no paran de hablar de la llegada del bebé de su ídolo. Todo ello debido a que algunos club de fans de la banda han tuiteado que la propia abuela de Briana ha confirmado el nacimiento.

Por el momento, y hasta que haya una confirmación oficial, todo son especulaciones. Aun así, y puesto que Louis y Briana ya no son pareja, de hecho él sale ahora con la actriz Daniell Campbell, el cantante no piensa dejar a un lado a su ex y al bebé, y piensa ayudar tanto psicológicamente como económicamente a la mamá y al niño.