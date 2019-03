Eva Mendes y Ryan Gosling se convierten en padres de una niña

SEGÚN CONFIRMAN FUENTES CERCANAS A US WEEKLY

Ryan Gosling y Eva Mendes han dado la bienvenida a su primera hija. Según han revelado fuentes cercanas a la pareja a Us Weekly, los actores se convirtieron en padres de una niña el pasado viernes. Ryan y Eva se conocieron en 2011 durante el rodaje de 'The Place Beyond the Pines' y ahora con la llegada de su princesa se convierten en una nueva familia 'made in Hollywood'.